Прогноз погоди на вихідні 25–26 лютого: кінець зими буде теплим

За даними Sinoptik.ua, сили у зими закінчуються і погода у вихідні буде по-справжньому весняною — у денні години плюсова температура прогнозується по всій країні. Але місцями насолодитися теплом можуть завадити дощі, а подекуди все ще можливий мокрий сніг.

Погода в суботу 25 лютого

У суботу вдень на півдні, у Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській областях очікуються практично квітневі +12…+14 °С, на Буковині, Житомирщині, Дніпропетровщині, Полтавщині та Київщині — +10…+12 °С. У західних областях синоптики прогнозують до +10 °С, на Волині, Рівненщині, Чернігівщині та Донеччині — +7…+8 °С, у Сумах, на Харківщині та Луганщині — до +5 °С. Уночі на заході країни термометри покажуть +2…+5 °С, на півдні, у центрі та на півночі — близько 0 °С, на сході — до -3 °С.

У центрі, на півдні та на півночі України ймовірні помірні дощі, у західних регіонах — сильні. У таку погоду краще відсидітися вдома і, наприклад, насмажити млинців чи наварити гору вареників, аби ситно попрощатися з Масляною.

Погода в неділю 26 лютого

Найтепліше цього дня буде на півдні та південному сході країни, де термометри покажуть +13…+15 °С удень та до +7 °С уночі. На сході та в Кіровоградській області очікується +8…+10 °С, у центральних областях повітря прогріється до +4…+6 °С, на заході та півночі — до +3…+4 °С.

На Закарпатті, у Чернівецькій та Івано-Франківській областях неділя буде похмурою та дощовою. Також помірні дощі можливі на півдні, в центрі та на сході. У північних регіонах день буде хмарним, але без істотних опадів.

Погода в понеділок 27 лютого

Дощовою погода на початку тижня буде в Одеській, Миколаївській , Донецькій, Луганській, Харківській та Дніпропетровській областях. На решті території країни можливий мокрий сніг, тож будьте особливо уважні на дорогах. На півдні та південному сході повітря прогріється до +10…+12 °С, на Донеччині, Луганщині, Харківщині та Дніпропетровщині — до +8…+10 °С, у центральних областях — до +3…+5 °С. Найпрохолодніше буде на півночі країни, де стовпчики термометрів не піднімуться вище за +3 °С.

Народні прикмети та вірування

25 лютого слов'яни традиційно виходили вночі подивитись на небо. Вважалося, що яскраві зірки пророкували багатий урожай. Якщо цей день був сніговим або туманним, то й літо очікували дощове, якщо зі стріх звисало багато довгих бурульок, знали, що восени буде хороший урожай овочів.

Якщо на Мартина, 26 лютого, було сонячно, то й весна мала бути теплою, а якщо голосно співали синиці, то ще й ранньою!