Зеленський: Те, що Китай почав говорити про Україну, - дуже непогано

Президент України Володимир Зеленський вважає позитивним сам факт появи пропозицій Китаю щодо завершення російсько-української війни.

"Я знаю загальні речі. Документ я не бачив. Наразі рано ставити діагноз цьому документу. Загалом, те, що Китай почав говорити про Україну, - дуже непогано. Це перші кроки і це непогано", - сказав він у четвер на пресконференції в Києві після переговорів із прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом.

"Робитимемо висновки, коли побачимо конкретику", - сказав президент. При цьому, зазначив Зеленський, "Україні було б бажано зустрічатися з Китаєм". "Ми на рівні дипломатів цей сигнал передали", - сказав він.