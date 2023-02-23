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13:44 23.02.2023

Рада звільнила 11-ті класи від підсумкової атестації та визначила порядок вступу до вишів у форматі НМТ - Шкарлет

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Рада звільнила 11-ті класи від підсумкової атестації та визначила порядок вступу до вишів у форматі НМТ - Шкарлет

Верховна Рада звільнила 11 класи від державної підсумкової атестації (ДПА) і визначила порядок вступу до вишів у форматі національного мультипредметного тесту (НМТ), повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Народні депутати підтримали урядовий проєкт закону України, який визначає формат вступу у 2023 році. "За" проголосували 285 депутатів. Отже, учні 11 класів звільняються від складання ДПА. Вступне випробування для здобуття вищої освіти проводитиметься у форматі НМТ", - написав Шкарлет у телеграм-каналі в четвер.

За його словами, НМТ міститиме завдання з трьох предметів, два з них обов'язкові: українська мова та математика, а також один на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

"Надважливо, що тестування відбуватиметься протягом одного дня. Безпека була, є і буде на першому місці", - написав Шкарлет.

Теги: #нмт

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