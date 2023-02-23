Рада звільнила 11-ті класи від підсумкової атестації та визначила порядок вступу до вишів у форматі НМТ - Шкарлет

Верховна Рада звільнила 11 класи від державної підсумкової атестації (ДПА) і визначила порядок вступу до вишів у форматі національного мультипредметного тесту (НМТ), повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"Народні депутати підтримали урядовий проєкт закону України, який визначає формат вступу у 2023 році. "За" проголосували 285 депутатів. Отже, учні 11 класів звільняються від складання ДПА. Вступне випробування для здобуття вищої освіти проводитиметься у форматі НМТ", - написав Шкарлет у телеграм-каналі в четвер.

За його словами, НМТ міститиме завдання з трьох предметів, два з них обов'язкові: українська мова та математика, а також один на вибір: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія.

"Надважливо, що тестування відбуватиметься протягом одного дня. Безпека була, є і буде на першому місці", - написав Шкарлет.