Столичного блогера викрито в розкраданні 340 тис. грн донатів для ЗСУ

Подільська окружна прокуратура Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУ НП у Києві повідомила про підозру жителю Києва за фактом шахрайського заволодіння коштами, зібраними для потреб Збройних сил України, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

"Слідством встановлено, що підозрюваний, маючи особистий акаунт для ведення прямих ефірів на популярному сайті, створеному для збору коштів для ЗСУ, дізнався про вразливість програмного забезпечення цього сайту та вирішив скористатися цим у власних інтересах", - ідеться в повідомленні.

Як уточнюється, отримавши несанкціонований доступ до віртуального гаманця сайту, зловмисник почав систематично виводити кошти, зібрані громадянами з усього світу на потреби української армії, на власний рахунок, у такий спосіб заволодівши 340 тис. грн донатів.

"У ході обшуку за місцем проживання зловмисника вилучено носії інформації, які підтверджують протиправну діяльність, та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом. Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 190 КК України", - наголошують у прокуратурі.