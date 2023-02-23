Події

01:26 23.02.2023

Швейцарія готує пакет гуманітарної допомоги Україні та Молдові на понад $150 мільйонів

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Швейцарія готує пакет гуманітарної допомоги Україні та Молдові на понад $150 мільйонів

Уряд Швейцарії просить схвалення парламенту направити 140 млн франків (151 млн доларів) подальшої гуманітарної допомоги Україні та Молдові, передає агентство Reuters.

Повідомляється, що більша частина коштів – 114 млн франків (123 млн доларів) – передбачена для України, ще 26 млн франків (28 млн доларів) – для Молдови. Гроші призначені для шкільних укриттів, ремонту лікарень та енергетичної інфраструктури чи невеликих кредитів малому сільськогосподарському бізнесу.

"Гуманітарним шляхом, дипломатично та з урахуванням відновлення ми можемо підтримати Україну. Потреби на місцях величезні", - заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Як зазначається, Швейцарія вже виділила для підтримки України 1,3 млрд франків (1,4 млрд доларів), більша частина з яких була спрямована на підтримку українців, які вимушені втекти від війни до Швейцарії. Близько 75 тисяч українців отримали притулок у країні від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Теги: #україна #швейцарія #гумдопомога

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