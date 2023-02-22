Вирішальні бої у війні будуть з середини до кінця весни - Буданов

Із середини і до кінця весни відбудуться вирішальні бої, це буде "переломний момент", заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

Як розповів Буданов в інтерв'ю "Forbes Україна", якщо накласти футбольну аналогію на рік великої війни, то наразі "рахунок 1:1, а хвилина 70. Це суб'єктивне бачення".

Також він повідомив, що "великий наступ" Росії вже відбувається.

"Але він так відбувається, що не всі це навіть бачать - такої якості цей наступ. Вони мають стратегічне завдання - до 31 березня вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей", - додав Буданов.