Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова, двох людей поранено - Синєгубов

Російські окупаційні війська завдали серії ударів по Київському району Харкова, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За попередніми даними, зафіксовано прильоти у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів об'єкти інфраструктури. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранень дістали двоє людей. Вони у легкому стані отримують допомогу фахівців", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Трохи згодом міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що було чотири удари, ціллю окупантів стали промислові об'єкти.

"Попередньо чотири удари припали по Київському району міста Харкова. Ворог цілить по промислових об'єктах", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.