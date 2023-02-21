Події

21:33 21.02.2023

Італійський бізнес потрібно залучити до відновлення України – Зеленський після зустрічі з Мелоні

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Італійський бізнес потрібно залучити до відновлення України – Зеленський після зустрічі з Мелоні

Президент України Володимир Зеленський висловився за залучення італійського бізнесу до проєкту відновлення України.

"Ми багато говорили про відновлення України, реконструкцію нашої держави. Я в цьому бачу важливий елемент. Це сигнал про те, що Італія вірить, що війна закінчиться. Це важливий сигнал для українців, що в нас вірять", - сказав він у вівторок у Києві на пресконференції після переговорів із прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

"Реновація України – це буде великий міжнародний проєкт, тому що Росія зруйнувала багато міст і сіл, і потрібна буде допомога не лише на рівні держави – допомога бізнесу. Завдяки таким конференціям (українсько-італійська конференція з відновлення – ІФ-У) можна залучити бізнес. Він має отримати ті чи інші гарантії", - зазначив він.

Зеленський також запропонував Італії взяти під патронат один із зруйнованих регіонів України. "Для нас важливо, щоб Італія вирішила який регіон може бути під її патронатом. У нас є така практика і ми запропонували обрати із зруйнованих регіонів", - сказав він.

 

 

Теги: #італія #бізнес #відновлення

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