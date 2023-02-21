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15:57 21.02.2023

Столтенберг: Сьогодні Путін чітко дав зрозуміти, що готовий до більшої війни

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Столтенберг: Сьогодні Путін чітко дав зрозуміти, що готовий до більшої війни

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що в посланні до Федеральних зборів президента РФ Володимира Путіна той чітко дав зрозуміти, що приготувався до ще більшої війни з Україною.

"Рік по тому (після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року - ІФ) ми не бачимо жодних ознак, що президент Путін готується до миру, - навпаки. Сьогодні він дав чітко зрозуміти: він готується до ще більшої війни. Росія починає нові наступи, мобілізує більше військ і контактує з Північною Кореєю та Іраном", - сказав Столтенберг у вівторок у Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після тристоронньої зустрічі з верховним представником ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозепом Боррелем та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Генсек НАТО нагадав, що альянс і партнери надають підтримку Україні та постачають важке сучасне озброєння, "постійно консультуючись із Україною, що їй потрібно".

"Але НАТО має також інше завдання – запобігти тому, щоб ця війна вийшла за межі України. Тому у день вторгнення вранці ми активізували наші плани оборони і збільшили кількість підрозділів у східній частині альянсу, відправивши Москві абсолютно чіткий меседж, що НАТО там є і захищатиме кожен сантиметр території НАТО. І атака на одного буде атакою на весь альянс. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, і продовжуватимемо забезпечувати надійне стримування та оборону всієї території НАТО", - запевнив він.

Говорячи про зустріч, Столтенберг назвав її "символом нашої солідарності: НАТО і ЄС разом стоять з Україною". "Рік тому президент Путін розпочав свою незаконну війну проти мирного сусіда. Факти очевидні для всіх, щоб їх побачити. Ніхто не атакує Росію, Росія – агресор. Україна – жертва агресії, і ми підтримуємо право України на самооборону, прописане в Хартії ООН", – переконаний він.

Аналогічну оцінку цій зустрічі дав і верховний представник ЄС, назвавши її "історичною". "Троє нас стоять сьогодні поряд – Україна, НАТО і ЄС. Ми стоїмо тут сьогодні вперше. Це – чітка демонстрація нашої єдності, тривалої підтримки України. Сьогодні ми знову підтвердили непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та її право на самооборону. І ми будемо продовжувати. Це важливо, щоб верховенство права превалювало над правом сили, щоб Україна перемогла у цій війні", - сказав Боррель.

Теги: #нато #столтенберг

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