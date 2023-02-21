Події

14:18 21.02.2023

У Херсоні 6 загиблих і 12 постраждалих унаслідок обстрілу – ОК "Південь"

1 хв читати
У Херсоні 6 загиблих і 12 постраждалих унаслідок обстрілу – ОК "Південь"

Шестеро людей загинули і 12 отримали поранення унаслідок обстрілу російськими окупантами м. Херсона у вівторок, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

"Ворог ударив по житлових кварталах, об'єктах критичної інфраструктури, дитячому садку, лікарні, приватних гаражах і автівках. Декілька будинків отримали суттєві пошкодження, у багатоквартирних унаслідок прямого влучання палає кілька квартир. Обстріляно місцевий ринок і зупинку громадського транспорту. Просто серед вулиці, у власних домівках та на робочих місцях мирні жителі Херсона отримували поранення і вмирали", - йдеться в повідомленні.

За даними ОК "Південь", обстріл здійснено з реактивних систем залпового вогню.

Крім того, підтверджено інформацію про поранення одного жителя сусіднього м. Очакова Миколаївської області, яке було обстріляне з РСЗВ одночасно з Херсоном. "В Очакові окупанти продовжили обстріл портової інфраструктури, поранено одну цивільну особу. Масштаби руйнувань уточнюються", - повідомили в командуванні.

 

Теги: #жертвы #херсон #обстрел #ок_юг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:50 21.02.2023
Окупанти завдали удару по багатоповерхівкам та зупинці в Херсоні, є загиблі та поранені - ЗМІ

Окупанти завдали удару по багатоповерхівкам та зупинці в Херсоні, є загиблі та поранені - ЗМІ

10:10 21.02.2023
У Херсоні за минулу добу загинули дві особи, двоє поранені - міськрада

У Херсоні за минулу добу загинули дві особи, двоє поранені - міськрада

10:29 17.02.2023
СБУ затримала у Херсоні директора рекламного агентства, яке виготовляло агітаційні борди для псевдореферендуму

СБУ затримала у Херсоні директора рекламного агентства, яке виготовляло агітаційні борди для псевдореферендуму

17:11 15.02.2023
Мінреінтеграції закликає жителів Херсона та області не створювати масових скупчень, щоб не стати жертвою російських обстрілів

Мінреінтеграції закликає жителів Херсона та області не створювати масових скупчень, щоб не стати жертвою російських обстрілів

07:25 15.02.2023
У Херсоні запроваджено заборону на фото-, відеофіксацію та використання відеореєстраторів на транспортних засобах

У Херсоні запроваджено заборону на фото-, відеофіксацію та використання відеореєстраторів на транспортних засобах

20:24 14.02.2023
Російські окупанти двічі за добу обстріляли один із медзакладів Херсона - ОВА

Російські окупанти двічі за добу обстріляли один із медзакладів Херсона - ОВА

21:15 13.02.2023
"Укрзалізниця" усунула пошкодження колії на Херсонщині, з вівторка буде відновлено рух поїздів за графіком

"Укрзалізниця" усунула пошкодження колії на Херсонщині, з вівторка буде відновлено рух поїздів за графіком

17:21 09.02.2023
Російські окупанти обстріляли житловий квартал Херсона, постраждалих немає – ОВА

Російські окупанти обстріляли житловий квартал Херсона, постраждалих немає – ОВА

13:50 07.02.2023
Депутата Херсонської облради, колишнього генерал-майора міліції підозрюють у співпраці з ФСБ

Депутата Херсонської облради, колишнього генерал-майора міліції підозрюють у співпраці з ФСБ

19:17 06.02.2023
Російські окупанти розграбували херсонський обласний державний архів, у ньому залишилося трохи більше половини справ

Російські окупанти розграбували херсонський обласний державний архів, у ньому залишилося трохи більше половини справ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генсек НАТО: Рішення Москви призупинити участь у ДСНО означає відхід від світопорядку

Прем'єрка Італії Мелоні приїхала до Києва

Євросоюз продовжив дію антиросійських санкцій до 24 лютого 2024 року

За добу ЗС України знищили близько 760 окупантів, 10 танків, 4 артсистеми та 5 БПЛА

МВФ дав високу оцінку стійкості державних інституцій України – Зеленський

ОСТАННЄ

Генсек НАТО: Рішення Москви призупинити участь у ДСНО означає відхід від світопорядку

Відповідь за обстріл Херсону має бути максимально жорсткою, і вона буде - Єрмак

БЕБ викрило на несплаті 42 млн грн податків сільгосппідприємство екснардепа у Кіровоградській області

Окупанти обстріляли Очаків, поранено місцевого жителя – поліція

Міносвіти рекомендує з 22 до 24 лютого організувати освітній процес дистанційно

Танки Abrams можуть бути передані із наявних запасів США - ЗМІ

Верховній Раді пропонують звернутися до ООН через депортацію українських дітей до РФ - проєкт постанови

Росія припиняє свою участь у ДСНО - Путін

ОКУПАНТИ НАНЕСЛИ РАКЕТНИЙ УДАР ПО БАГАТОПОВЕРХІВЦІ ТА ЗУПИНЦІ У ХЕРСОНІ, Є ЗАГИБЛИЙ І ПОРАНЕНІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

"Укрзалізниця" розслідує причини сходжнення з рейок локомотива поїзда "Київ-Варшава"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА