У Херсоні 6 загиблих і 12 постраждалих унаслідок обстрілу – ОК "Південь"

Шестеро людей загинули і 12 отримали поранення унаслідок обстрілу російськими окупантами м. Херсона у вівторок, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

"Ворог ударив по житлових кварталах, об'єктах критичної інфраструктури, дитячому садку, лікарні, приватних гаражах і автівках. Декілька будинків отримали суттєві пошкодження, у багатоквартирних унаслідок прямого влучання палає кілька квартир. Обстріляно місцевий ринок і зупинку громадського транспорту. Просто серед вулиці, у власних домівках та на робочих місцях мирні жителі Херсона отримували поранення і вмирали", - йдеться в повідомленні.

За даними ОК "Південь", обстріл здійснено з реактивних систем залпового вогню.

Крім того, підтверджено інформацію про поранення одного жителя сусіднього м. Очакова Миколаївської області, яке було обстріляне з РСЗВ одночасно з Херсоном. "В Очакові окупанти продовжили обстріл портової інфраструктури, поранено одну цивільну особу. Масштаби руйнувань уточнюються", - повідомили в командуванні.