Окупанти завдали удару по багатоповерхівкам та зупинці в Херсоні, є загиблі та поранені - ЗМІ

Російські окупанти завдали удару по зупинці громадського транспорту та багатоповерховим житловим будинкам у Херсоні у вівторок, повідомляє "Суспільне".

"Російські війська вдарили по зупинці громадського транспорту в Херсоні. Є загиблі та поранені... Також влучили в магазин і дві багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

Раніше місцеві пабліки повідомили, що по міській багатоповерхівці було завдано ракетного удару. Внаслідок удару по зупинці на місці загинула щонайменше одна людина і декілька дістали поранень.