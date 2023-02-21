Події

13:50 21.02.2023

Окупанти завдали удару по багатоповерхівкам та зупинці в Херсоні, є загиблі та поранені - ЗМІ

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Російські окупанти завдали удару по зупинці громадського транспорту та багатоповерховим житловим будинкам у Херсоні у вівторок, повідомляє "Суспільне".

"Російські війська вдарили по зупинці громадського транспорту в Херсоні. Є загиблі та поранені... Також влучили в магазин і дві багатоповерхівки", - йдеться у повідомленні.

Раніше місцеві пабліки повідомили, що по міській багатоповерхівці було завдано ракетного удару. Внаслідок удару по зупинці на місці загинула щонайменше одна людина і декілька дістали поранень.

 

Теги: #херсон #обстріли

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