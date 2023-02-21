ВАКС вимагає примусового приводу депутата Шахова на судове засідання, яке він регулярно ігнорує

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду (ВАКС) 21 лютого після чергової неявки до суду народного депутата, обвинуваченого у декларуванні недостовірної інформації на 88 млн грн, ухвалила здійснити привід, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Як повідомляється на офіційній сторінці САП у фейсбуці, зазначений нардеп без поважних причин не приходив на судові засідання.

Так, 22 листопада 2022 року ВАКС зобов'язував нардепа сплатити понад 5 тис. грн штрафу за неявку на судове засідання та невиконання обов'язку підкоритися законним вимогам суду. 17 січня 2023 року суд ухвалив аналогічне рішення про накладення на депутата двох максимально можливих грошових стягнень у розмірі понад 10,7 тис. грн.

21 лютого нардеп вкотре проігнорував засідання. Суд, зважаючи на його неявку, ухвалив здійснити привід обвинуваченого до суду.

Наступне засідання, як інформують у САП, призначено на 1 березня 2023 року.

У прокуратурі нагадують, що народний обранець у декларації за 2020 рік не зазначив інформацію про житловий будинок, земельну ділянку в Київській області та офіс, що був у його користуванні, також приховав інформацію про майно і доходи, власником яких є особа, з якою депутат пов'язаний спільним побутом.

"Загалом депутат приховав майна на суму майже 88 млн грн, що більше ніж у 4 тис. разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб", - ідеться у повідомленні.

САП не зазначає імені обвинуваченого народного депутата, йдеться про Сергія Шахова.