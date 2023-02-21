У Херсоні за минулу добу загинули дві особи, двоє поранені - міськрада

Унаслідок нічних обстрілів Херсону загинули дві особи, двоє дістали поранень, повідомляє Херсонська міська рада.

"За минулу добу загальна кількість обстрілів складає 21. На жаль, загинуло двоє людей. Двоє людей поранено", - повідомляється у телеграм-каналі Херсонської міськради у вівторок уранці.

Як уточнюють у міськраді, війська РФ із ночі обстрілювали Херсонську громаду: під обстріл потрапили Антонівка, Зеленівка, мікрорайони Острів і Таврійський.

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу також постраждала енергетична інфраструктура регіону. Нині через пошкодження ліній електропередач електроживлення відсутнє у трьох населених пунктах Білозерської громади – Кізомис, Велетенське та Гончарне. Загалом без світла залишаються 804 абоненти.

Через нічний обстріл електропостачання також зникло у передмісті Херсону – у селищі Зимівник від'єднано від напруги 538 точок обліку.