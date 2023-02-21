Події

10:10 21.02.2023

У Херсоні за минулу добу загинули дві особи, двоє поранені - міськрада

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Унаслідок нічних обстрілів Херсону загинули дві особи, двоє дістали поранень, повідомляє Херсонська міська рада.

"За минулу добу загальна кількість обстрілів складає 21. На жаль, загинуло двоє людей. Двоє людей поранено", - повідомляється у телеграм-каналі Херсонської міськради у вівторок уранці.

Як уточнюють у міськраді, війська РФ із ночі обстрілювали Херсонську громаду: під обстріл потрапили Антонівка, Зеленівка, мікрорайони Острів і Таврійський.

За даними Херсонської обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу також постраждала енергетична інфраструктура регіону. Нині через пошкодження ліній електропередач електроживлення відсутнє у трьох населених пунктах Білозерської громади – Кізомис, Велетенське та Гончарне. Загалом без світла залишаються 804 абоненти.

Через нічний обстріл електропостачання також зникло у передмісті Херсону – у селищі Зимівник від'єднано від напруги 538 точок обліку.

 

 

 

Теги: #херсон #обстріли

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