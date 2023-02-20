Окупанти завдали удару по передмістю Запоріжжя з "Іскандерів", жертв немає

Російські окупанти завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя у понеділок, пошкоджено житловий будинок та автомобіль, повідомляється у телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"Сьогодні ворог атакував передмістя обласного центру попередньо ракетами "Іскандер-К". Зафіксовано влучання у поле поруч з приватними будинками. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівку. Обійшлося без жертв. На місці влучання вже працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.