Події

19:24 20.02.2023

Окупанти завдали удару по передмістю Запоріжжя з "Іскандерів", жертв немає

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Російські окупанти завдали ракетного удару по передмістю Запоріжжя у понеділок, пошкоджено житловий будинок та автомобіль, повідомляється у телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"Сьогодні ворог атакував передмістя обласного центру попередньо ракетами "Іскандер-К". Зафіксовано влучання у поле поруч з приватними будинками. Вибуховою хвилею пошкоджено житловий будинок та автівку. Обійшлося без жертв. На місці влучання вже працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

 

Теги: #запоріжжя #обстріл

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