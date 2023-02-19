Події

23:35 19.02.2023

Байден відвідає Польщу 20-22 лютого

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Байден відвідає Польщу 20-22 лютого

Президент США Джо Байден відвідає Польщу 20-22 лютого, де зустрінеться з президентом Анджеєм Дудою та лідерами "бухарестської дев'ятки" - дев'яти країн східного флангу НАТО.

У Білому домі заявили, що із Дудою Байден планує обговорити питання двосторонньої співпраці, а також колективні зусилля щодо підтримки України.

21 лютого Байден виступить зі зверненням, присвяченим роковинам повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У своїй промові він наголосить на важливості "рішучості та єдності міжнародної спільноти в підтримці України". Президент "пошле Україні сигнал про продовження підтримки з боку США".

У цей час у Варшаві проходитиме саміт "бухарестської дев'ятки", до якої входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина. Під час свого візиту Байден зустрінеться із лідерами цих країн.

Востаннє Байден відвідував Польщу у березні минулого року.

Польща є одним із союзників США по НАТО, на даний момент у країні знаходяться тисячі американських військовослужбовців, там проходять тренування українських військових, країна є хабом для постачання західної зброї в Україну.

Теги: #сша #польща #візит #байден

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