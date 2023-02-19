Внаслідок ранкового обстрілу Херсонщини є загиблі та поранені - ОВА

Унаслідок обстрілу Херсонської області, вчиненого російськими окупантами з артилерії, в регіоні є загиблі та поранені, повідомляє пресслужба Херсонської ОВА.

"У недільний ранок російська армія масованим артилерійським вогнем накрила село Бургунка Бериславського району. Ворог б'є прицільно по мирних людях", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що один із ворожих снарядів влучив у двір місцевих жителів. У момент обстрілу в будинку перебувала сім'я - троє дорослих і двоє дітей.

"Через російський удар мати, батько і дядько загинули на місці. 13-річний хлопчик дістав поранення, його госпіталізували. Ще одна дитина дивом не постраждала", - наголошують в ОВА.

8-річна дитина, яка отримала поранення внаслідок вказаного обстрілу і була госпіталізована, наразі перебуває в стабільному стані, медики надають йому необхідну допомогу.

Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що російські окупанти у неділю вранці обстріляли с.Бургунка Херсонської області, внаслідок чого поранено 8-річну дитину.

Пізніше в ОВА додали, що внаслідок обстрілу відомо про 8 постраждалих, 3 з яких діти.