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13:31 18.02.2023

Столтенберг: ми повинні дати Україні те, що їй потрібно для перемоги як суверенної, незалежної держави

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Столтенберг: ми повинні дати Україні те, що їй потрібно для перемоги як суверенної, незалежної держави

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликає надати Україні все необхідне для перемоги як суверенної, незалежної держави в Європі.

"Ми вже можемо винести деякі важливі уроки цієї війни. По-перше, ми повинні продовжувати і збільшувати нашу допомогу Україні. Путін не планує миру, він планує продовжувати війну і вести нові наступи. Немає доказів того, що його амбіції змінилися. Він мобілізує сотні тисяч військових, приводить економіку у військовий стан, звертається до інших авторитарних режимів, як-от Іран і Північна Корея, щоб отримати більше зброї", - сказав він на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Генсек НАТО наголосив, що ризик ескалації завжди матиме місце, і немає варіантів, що виключають це, але "найбільший ризик, що Путін переможе". За його словами, перемога РФ стане сигналом для інших авторитарних режимів, що зробить світ більш небезпечним.

Також він зазначив, що важливо зміцнювати військовий потенціал.

"Війни непередбачувані, ми не знаємо, коли і як закінчиться ця війна, але я знаю точно, що навіть якщо вона закінчиться завтра - умови безпеки змінилися, і повернення до минулого немає", - заявив генсек НАТО.

Теги: #нато #столтенберг

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