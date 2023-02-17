Російські окупанти обстріляли низку населених пунктів у Нікопольському районі, одну жінку поранено

Російські окупанти вдень у п'ятницю, 17 лютого, обстріляли Нікополь, а також населені пункти Червоногригорівської та Марганецької територіальних громад, повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Поранення отримала жінка 1946 року народження. Лікарі надали їй необхідну допомогу. Обстрілами пошкоджено одинадцять приватних будинків, десять господарських будівель, автотранспорт, лінії газо- та електромережі", - написав Євтушенко у телеграм-каналі.

Він зазначив, що в інших громадах району день пройшов без обстрілів і надзвичайних ситуацій.

"Наразі існує загроза обстрілу, тому прошу мешканців прибережних територій провести ніч в укритті або скористатися правилом двох стін", - додав Євтушенко.