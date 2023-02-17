Зеленський має намір консолідувати підтримку ініціатив України на Генасамблеї ООН

Президент України Володимир Зеленський наступного тижня має намір консолідувати підтримку ініціативам України на Генасамблеї ООН.

"Наш дипломатичний марафон продовжується без перерви – від мого візиту до Вашингтона в грудні. Уже створено танкову коаліцію для України, уже знімається табу на постачання далекобійних ракет, уже є нові здобутки в посиленні нашої артилерії, і вже світ почув – наскільки необхідним для загальносвітової безпеки є створення авіаційної коаліції для України", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю.

"Продовжу ці переговори наступного тижня. Продовжу консолідувати підтримку для ініціатив нашої держави на Генасамблеї ООН. Наступного тижня представимо важливу резолюцію і сьогодні представив її основні положення лідерам і главам країн Карибської співдружності", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що "ми завжди базуємо свою зовнішню політику на повазі до всіх учасників міжнародних відносин. Усі нації є рівними і заслуговують на незалежне життя, на мирну співпрацю з іншими народами. Такий наш принцип зустрічає розуміння у всіх частинах світу".

"І я дякую кожній державі, кожному народу, які підтримують українські зусилля зі стабілізації міжнародних відносин", - сказав він.