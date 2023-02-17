Події

16:20 17.02.2023

У Харкові планують перейменувати ще 18 топонімів, пов'язаних з РФ

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У Харкові планують перейменувати ще 18 топонімів, пов'язаних з РФ

Пропозиції щодо перейменування 18 топонімів, пов'язаних з РФ, оприлюднено на сайті Харківської міської ради.

"Запропоновані назви було розроблено спільними зусиллями Харківської топонімічної групи, Центру краєзнавства імені академіка П.Т.Тронька, Харківської соціологічної мережі та відділу топонімики Харківської міської ради", - повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Зокрема, семи топонімам (вул. Рязанська, вул. Челюскінців, вул. Революції 1905 р. та однойменному узвозу, вул. Староуральській, а також однойменним провулку та в'їзду), пропонується повернути історичні назви.

Провулок Брянський пропонується назвати Холодноярською вулицею (на честь 93 ОМБ "Холодний Яр", що відзначилася під час боїв у Харківській області), вул. Кабардинську – вул. Лісової Пісні (на честь однойменного твору Лесі Українки), вул. Маломосковську – Козацької Слави, вул. Московську – вул. Ірпінською, а Московський в'їзд – Волноваським, вул. Новомосковську – Червоної Калини, Північнокавказьку вулицю – Гостомельською, а Північнокавказький в'їзд – Бучанським.

Харків'янам пропонують долучитися до обговорення нових назв за адресою https://survey.lemur.ua/user_poll/SDkzamp2NVk4bit4dmZISGc4MkRrZz09.

"Участь в опитуванні можуть узяти громадяни, зареєстровані в Харкові, незалежно від того, де вони зараз, або зареєстровані в місті як ВПО. Якщо можливості долучитися до обговорення в електронному форматі немає, можна відвідати районний центр надання адміністративних послуг, звернутися до відповідного спеціаліста та висловити своє ставлення до перейменування. Крім того, пропозиції приймаються електронною поштою: renaming@city.kharkov.ua", - повідомили у пресслужбі.

Як повідомлялося, 27 квітня 2022 року міський голова Ігор Терехов заявив, що топоніми, пов'язані з РФ, мають зникнути з карти Харкова.

11 травня 2022 року Харківська міськрада на позачерговій сесії ухвалила рішення про перейменування Московського району міста та ще трьох топонімів, пов'язаних з РФ.

2 грудня 2022 Терехов повідомив, що в місті планується перейменувати близько 400 топонімів, пов'язаних з РФ, але процес відбуватиметься поетапно. Міський голова пообіцяв також, що консультації щодо нових назв проводитимуться за допомогою інтернет-опитувань і ЗМІ.

 

Теги: #харків #перейменування

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