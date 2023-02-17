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16:17 17.02.2023

Путін має зрозуміти помилковість ставки на затягування війни, підтримка України збережеться – Шольц

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Путін має зрозуміти помилковість ставки на затягування війни, підтримка України збережеться – Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц припускає, що війна Росії в Україні може бути затяжною, і наголошує на необхідності надіслати чіткий сигнал президенту Росії Володимиру Путіну, що Німеччина та інші партнери готові стояти з Україною так довго, як це буде необхідно.

"Путін має зрозуміти, що він прорахувався (у припущенні – ІФ), що якщо він затягуватиме якнайдовше, то ми припинимо підтримку, – цього не станеться", – заявив Шольц на Мюнхенській безпековій конференції в п'ятницю.

Він зазначив, що Путін не очікував від Європи та світу такої згуртованості в мобілізації допомоги Україні та опору цій імперіалістичній агресії, що підтвердили голосування Генасамблеї ООН та заяви G20 щодо неприпустимості використання ядерної зброї у війні.

Відповідаючи на запитання щодо готовності населення Німеччини та країн-партнерів зберігати високий рівень підтримки України, канцлер заявив про широку підтримку дій уряду.

"Ми демократична країна, населення довіряє нашим заходам. Головне – виступати солідарно спільно з партнерами, і особливо із США. Упевнений, що населення продовжить підтримувати… Ми беремо на себе відповідальність, яку має нести країна такого розміру й такої економічної потужності, як Німеччина", – сказав Шольц.

Він ухилився від прямої відповіді на запитання про можливість постачання літаків Україні, але припустив, що, крім танків, "доведеться ще багато зробити, щоб забезпечити зброю на полі битви".

За його словами, наразі Міноборони Німеччини робить усе, щоб перші танки потрапили в Україну найближчим часом, уже триває підготовка українських екіпажів. Канцлер додав, що Німеччина також готова буде поставити танки зі старих запасів на тлі того, що не всі країни готові поставити Києву останні моделі танків, проте постарається з партнерами, щоб усі виконали свої обіцянки.

"Не постачання озброєння затягують війну. Що швидше Путін зрозуміє, що не досягне своїх імперіалістичних цілей, то більше шансів на якнайшвидше завершення війни та виведення російських військ", – наголосив Шольц.

Він додав, що Німеччина підтверджує свою відповідальність за безпеку Європи та країн НАТО без жодних застережень і нарощуватиме потенціал бундесверу, для чого створено спеціальний фонд у EUR100 млрд, щорічні оборонні витрати буде підвищено до 2% ВВП.

Канцлер Німеччини також заявив про необхідність стійкіших політичних та економічних відносин у світі та прагнення вибудовувати нові взаємовигідні відносини з країнами Африки, Латинської та Південної Америки, Азії.

"Треба вимагати (щоб – ІФ) цим регіонам надати більше права голосу. В їхніх інтересах, щоб не було зруйновано принципи, що лежать в основі Статуту ООН", – наголосив Шольц.

За його словами, щоб Європа мала авторитет у світі, потрібно опікуватися проблемами країн у цих регіонах та докладати відповідних зусиль.

"Щоб забезпечити порядок у міжнародній системі, потрібні нові форми міжнародної солідарності… Ми стоїмо на порозі багатополярного світу і маємо переконатися в тому, щоб він не став світом війни", – заявив канцлер Німеччини.

Повторюючи тезу Мюнхенського безпекового звіту щодо необхідності зближення з країнами Глобального Півдня, Шольц вказав на значні зміни у світі останніми роками, коли дедалі більше держав набирають ваги, як, наприклад, В'єтнам, Малайзія, Філіппіни, Таїланд, Сенегал, Нігерія, Мексика, і заявив про готовність Європи вибудовувати з ними рівноправне та взаємовигідне співробітництво.

Теги: #мюнхенская_конференция #шольц

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