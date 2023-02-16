Події

16:37 16.02.2023

Шольц відвідає США на початку березня, обговорить із Байденом Україну

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Шольц відвідає США на початку березня, обговорить із Байденом Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Вашингтон 3 березня, обговорить з американським президентом Джо Байденом підтримку України та заходи щодо Росії, повідомляє в четвер Білий дім.

"Лідери обговорять наші зусилля щодо підтримки України, введення заходів щодо Росії", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Білого дому.

Лідери двох країн також обговорять зміцнення трансатлантичної безпеки та проведуть огляд співробітництва з низки регіональних та глобальних питань. Предметом обговорення будуть спільна робота над викликами, що надходять від Китаю, та співпраця в Індо-Тихоокеанському регіоні.

У Білому домі очікують, що візит канцлера буде можливістю "підтвердити глибокі пута дружби" між США та Німеччиною.

Теги: #сша #шольц_олаф

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