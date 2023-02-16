У результаті нічної атаки є влучення на півночі, заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях

У ніч на четвер ворог здійснив ракетну атаку, є влучення на півночі та заході України, і крім цього у Дніпропетровській та Кіровоградській областях, повідомляє голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Чергова ракетна атака росіян. Вночі запускали БПЛА та ракети. На жаль, є влучання на Півночі, Заході України, а також у Дніпропетровській та Кіровоградській областях", - написав Єрмак у телеграм-каналі у четвер уранці.

Очільник ОП зазначив, що окупанти "дещо змінили тактику. Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі. Але ППО впоралася з більшістю ворожих ракет та БПЛА".