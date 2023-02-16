Міністр оборони США відвідає Естонію

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає у четвер Естонію.

Як повідомила прес-служба міністерства оборони Естонії, він зустрінеться з прем'єр-міністром Каєю Каллас та естонським колегою Ханно Певкуром.

Сторони обговорюватимуть питання, пов'язані з підтримкою України, двостороннього оборонного співробітництва та діяльності НАТО.

Планується, що міністри оборони виступатимуть на спільній прес-конференції.

Як повідомив раніше Пентагон, Остін після завершення в середу зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі має намір, крім Естонії та Бельгії, відвідати також Німеччину.