Міністр оборони США відвідає Естонію
Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає у четвер Естонію.
Як повідомила прес-служба міністерства оборони Естонії, він зустрінеться з прем'єр-міністром Каєю Каллас та естонським колегою Ханно Певкуром.
Сторони обговорюватимуть питання, пов'язані з підтримкою України, двостороннього оборонного співробітництва та діяльності НАТО.
Планується, що міністри оборони виступатимуть на спільній прес-конференції.
Як повідомив раніше Пентагон, Остін після завершення в середу зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі має намір, крім Естонії та Бельгії, відвідати також Німеччину.