Події

04:10 16.02.2023

Міністр оборони США відвідає Естонію

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Міністр оборони США відвідає Естонію

Міністр оборони США Ллойд Остін відвідає у четвер Естонію.

Як повідомила прес-служба міністерства оборони Естонії, він зустрінеться з прем'єр-міністром Каєю Каллас та естонським колегою Ханно Певкуром.

Сторони обговорюватимуть питання, пов'язані з підтримкою України, двостороннього оборонного співробітництва та діяльності НАТО.

Планується, що міністри оборони виступатимуть на спільній прес-конференції.

Як повідомив раніше Пентагон, Остін після завершення в середу зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі має намір, крім Естонії та Бельгії, відвідати також Німеччину.

 

Теги: #сша #візит #міноборони #естонія

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