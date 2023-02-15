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14:50 15.02.2023

НАТО посилить захист критично важливої підводної інфраструктури - Столтенберг

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НАТО посилить захист критично важливої підводної інфраструктури - Столтенберг

 Міністри оборони країн НАТО на нараді в Брюсселі в середу розглянули питання безпеки критично важливої підводної інфраструктури, повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

"Диверсія на трубопроводах "Північний потік" усім нам нагадала про вразливість, яку ми маємо. І міністри доручили військовій владі НАТО дати рекомендації, що можна зробити", - сказав Столтенберг на пресконференції в штаб-квартирі організації після завершення міністерської зустрічі.

За його словами, це має передбачати покращення координації та співробітництво з приватним сектором.

При цьому генсек альянсу нагадав про свій план створити у штаб-квартирі НАТО координаційну групу щодо критично важливої підводної інфраструктури. Він зазначив, що "це полегшить взаємодію з промисловістю та об'єднає ключові військові та цивільні зацікавлені сторони для обміну передовим досвідом та використання інноваційних технологій та підвищить безпеку нашої підводної інфраструктури".

Столтенберг також повідомив, що глави держав та урядів країн НАТО на саміті 11-12 липня у Вільнюсі ухвалять подальше рішення, "щоб альянс міг ефективно координувати взаємозв'язок між військовим, цивільним та приватним секторами для гарантування безпеки критично важливої підводної інфраструктури".

Теги: #нато #столтенберг

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