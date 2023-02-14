Україна спростила ввезення БПЛА, прицілів, тепловізорів, засобів зв'язку та інших товарів військового призначення

Уряд України розширив перелік товарів військового та подвійного призначення, які можна імпортувати без дозволу Державної служби експортного контролю, включивши до нього, зокрема, БПЛА, їхні комплектуючі та засоби управління, засоби зв'язку, Data Link, глушники, знімні обойми, камери, прилади нічного та телевізійного бачення; оптичні приціли для зброї, повідомило Мінекономіки.

"Сьогоднішні рішення сприятимуть оперативному забезпеченню Збройних сил України необхідними для відсічі російської агресії сучасними приладами та технікою, зокрема військовими роботами", - прокоментувала перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко постанову, ухвалену Кабінетом Міністрів у вівторок.

Відповідно до її положень фізичні та юридичні особи можуть імпортувати в Україну без дозволу Держслужби експортного контролю також контролери роботів, спеціально призначені для військового використання; апаратуру керування вогнем; парашути та параплани; засоби розмінування; обладнання радіопротидії або обладнання для боротьби з радіопротидією (зокрема, антидронові рушниці).

У цьому списку, як уточнює Мінекономіки, також польові генератори спеціально призначені або модифіковані для військового використання; програмне забезпечення воєнного призначення; спеціалізоване обладнання для військової підготовки або імітації військових сценаріїв; технології розроблення, виробництва, ремонту виробів воєнного призначення.

"Технології матимуть значення лише в разі їх правильного та ефективного застосування. Тому ми активно підтримуємо запровадження системи Delta, створення 60 ударних рот БПЛА та нової доктрини застосування", – дав також свій коментар віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, на початку січня цього року уряд уже спростив ввезення в Україну БПЛА (квадрокоптерів) як гуманітарної допомоги, скасувавши вимогу про надання будь-яких додаткових документів.