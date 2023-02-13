Події

16:02 13.02.2023

Столтенберг не виключає, що після війни союзники з НАТО зможуть бути стороною домовленостей щодо гарантій безпеки для України

2 хв читати
Столтенберг не виключає, що після війни союзники з НАТО зможуть бути стороною домовленостей щодо гарантій безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключає, що після перемоги України у війні, яку проти неї веде Росія, союзники з альянсу зможуть бути стороною домовленостей щодо надання Україні гарантій безпеки.

Таку думку він висловив у понеділок у Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на відповідне запитання журналістів. "Чи будуть якісь міжнародні гарантії (після завершення війни)? Це можуть бути свого роду домовленості, в яких також беруть участь союзники. Я не спекулюватиму, як саме вони (гарантії) можуть бути сформульовані, але я кажу, що будь-які домовленості, де союзники з НАТО зможуть надати будь-які гарантії Україні, абсолютно можливі, і це може бути частиною загального рішення для України, щоб убезпечити від подальших атак Росії", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також переконаний, що "перш ніж убезпечити майбутнє України, ми маємо допомогти їм перемогти у цій війні". "І це головний фокус того, що ми робимо…Це умова номер один. Другий головний фокус має бути на тому, що коли ця війна закінчиться, ми маємо гарантувати, що Україна зможе себе захистити. Те, що ми бачили після 2014 року, коли Україна була не в змозі протистояти другій атаці – (після того, як) Росія незаконно анексувала Крим, потім за кілька місяців вони прийшли на схід. І ця війна триває вже багато років до повномасштабного вторгнення. Зараз потрібно, щоб ми посилили Україну, з нашою підтримкою, навчанням, довгостроковою трансформацією, переходом озброєння українських збройних сил від зразків часів Радянського Союзу до сучасних зразків НАТО, щоб Україна могла протистояти подальшій агресії. Це найважливіше для того, щоб убезпечити майбутнє України, щоб у них були сильні збройні сили після того, як після війни будуть досягнуті свого роду мирні домовленості, щоб запобігти третій великій атаці на Україну", - деталізував Столтенберг.

Теги: #нато #столтенберг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:41 13.02.2023
Столтенберг: Неякісність військ Росія компенсує їхньою кількістю, і темпи витрат боєприпасів в Україні перевищують нинішні темпи виробництва, їх треба нарощувати

Столтенберг: Неякісність військ Росія компенсує їхньою кількістю, і темпи витрат боєприпасів в Україні перевищують нинішні темпи виробництва, їх треба нарощувати

15:19 13.02.2023
Столтенберг: Путін готується не до миру, а до нового наступу, ми продовжимо забезпечувати Україну для перемоги

Столтенберг: Путін готується не до миру, а до нового наступу, ми продовжимо забезпечувати Україну для перемоги

15:17 13.02.2023
Столтенберг закликав прискорити постачання військової допомоги Україні

Столтенберг закликав прискорити постачання військової допомоги Україні

14:58 13.02.2023
Міністри оборони країн НАТО обговорять 14-15 лютого у Брюсселі захист критично важливої інфраструктури

Міністри оборони країн НАТО обговорять 14-15 лютого у Брюсселі захист критично важливої інфраструктури

14:52 13.02.2023
Передання бойових літаків Україні потребує ретельного обговорення - Столтенберг

Передання бойових літаків Україні потребує ретельного обговорення - Столтенберг

07:31 13.02.2023
Столтенберг має намір до жовтня залишити пост генсека НАТО

Столтенберг має намір до жовтня залишити пост генсека НАТО

15:37 11.02.2023
Президент Фінляндії вважає, що його країна і Швеція стануть членами НАТО до липня

Президент Фінляндії вважає, що його країна і Швеція стануть членами НАТО до липня

10:50 11.02.2023
Малоймовірно, що російські ракетні обльоти території НАТО спровокують ескалацію - ISW

Малоймовірно, що російські ракетні обльоти території НАТО спровокують ескалацію - ISW

14:46 10.02.2023
Зеленський: Російські ракети, що потрапили в повітряний простір Молдови та Румунії, – це виклик НАТО та колективній безпеці

Зеленський: Російські ракети, що потрапили в повітряний простір Молдови та Румунії, – це виклик НАТО та колективній безпеці

21:32 04.02.2023
Кличко на зустрічі з делегацією ПА НАТО в Києві: Україні вкрай необхідні сучасні системи ППО та важке озброєння

Кличко на зустрічі з делегацією ПА НАТО в Києві: Україні вкрай необхідні сучасні системи ППО та важке озброєння

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Столтенберг: Путін готується не до миру, а до нового наступу, ми продовжимо забезпечувати Україну для перемоги

Столтенберг закликав прискорити постачання військової допомоги Україні

У Німеччині розпочалося навчання українських військових роботі з бойовим німецьким танком Leopard 2- ЗМІ

Президент Молдови заявила, що в республіці готуються диверсійні дії для здійснення держперевороту

Захист українського неба, формування запасу міцності з боєприпасів та тренінгові програми для військових - головні питання "Рамштайн-9"

ОСТАННЄ

Багатотисячні акції протесту відбуваються в Ізраїлі через проєкт судової реформи

Для забезпечення держуправління у Криму після його деокупації Україні необхідно залучити майже 50 тис. кадрів – Ташева

Передчасні мирні переговори натраплять на запеклий опір в Україні – Мюнхенський звіт про безпеку

До створення антикорупційної ради при Міноборони вже долучилися 13 громадських організацій – Резніков

У Німеччині розпочалося навчання українських військових роботі з бойовим німецьким танком Leopard 2- ЗМІ

Фонд О.Зеленської шукає партнерів в Австралії для пілотного проєкту інклюзивних дитячих будинків сімейного типу

Зеленський представив колективу МВС міністра Клименка

В Україні заочно судитимуть окупаційного міністра охорони здоров'я Криму

Зеленський представив колективу СБУ новопризначеного главу Василя Малюка

Набув чинності наказ Міносвіти про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 4 і 9 класів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА