Столтенберг не виключає, що після війни союзники з НАТО зможуть бути стороною домовленостей щодо гарантій безпеки для України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключає, що після перемоги України у війні, яку проти неї веде Росія, союзники з альянсу зможуть бути стороною домовленостей щодо надання Україні гарантій безпеки.

Таку думку він висловив у понеділок у Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на відповідне запитання журналістів. "Чи будуть якісь міжнародні гарантії (після завершення війни)? Це можуть бути свого роду домовленості, в яких також беруть участь союзники. Я не спекулюватиму, як саме вони (гарантії) можуть бути сформульовані, але я кажу, що будь-які домовленості, де союзники з НАТО зможуть надати будь-які гарантії Україні, абсолютно можливі, і це може бути частиною загального рішення для України, щоб убезпечити від подальших атак Росії", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО також переконаний, що "перш ніж убезпечити майбутнє України, ми маємо допомогти їм перемогти у цій війні". "І це головний фокус того, що ми робимо…Це умова номер один. Другий головний фокус має бути на тому, що коли ця війна закінчиться, ми маємо гарантувати, що Україна зможе себе захистити. Те, що ми бачили після 2014 року, коли Україна була не в змозі протистояти другій атаці – (після того, як) Росія незаконно анексувала Крим, потім за кілька місяців вони прийшли на схід. І ця війна триває вже багато років до повномасштабного вторгнення. Зараз потрібно, щоб ми посилили Україну, з нашою підтримкою, навчанням, довгостроковою трансформацією, переходом озброєння українських збройних сил від зразків часів Радянського Союзу до сучасних зразків НАТО, щоб Україна могла протистояти подальшій агресії. Це найважливіше для того, щоб убезпечити майбутнє України, щоб у них були сильні збройні сили після того, як після війни будуть досягнуті свого роду мирні домовленості, щоб запобігти третій великій атаці на Україну", - деталізував Столтенберг.