Кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 33 тис.

Кількість загиблих унаслідок потужного землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 33 тис. осіб, повідомляють у неділю близькосхідні ЗМІ.

У Туреччині, за останніми даними, жертвами стали 29,6 тис. людей. Раніше надходили повідомлення про 24,6 тис. загиблих.

У Сирії підтверджено 3,5 тис. жертв.

В ООН раніше в неділю попередили, що кількість загиблих може збільшитися вдвічі.

Землетрус магнітудою 7,7 стався в Туреччині в ніч на понеділок, за ним послідувала серія ехо-поштовхів, магнітуда одного з яких склала 7,6. Цей землетрус спричинив серйозні руйнування та жертви і в сусідній Сирії.