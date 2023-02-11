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09:14 11.02.2023

Увечері було знищено 20 ворожих ударних безпілотників - Повітряні сили ЗСУ

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Увечері було знищено 20 ворожих ударних безпілотників - Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили Збройних сил України збили 20 ударних безпілотних літальних апаратів "Shahed-136/131", випущених російськими окупантами ввечері в п'ятницю, повідомляється в Телеграм-каналі ПС ЗСУ.

"У вечірній час 10 лютого 2023 року російські окупаційні війська атакували критичну інфраструктуру України в кількох регіонах. Пуски баражуючих боєприпасів здійснювались зі східного узбережжя Азовського моря. Загалом за період з 18.00 по 23.55 силами та засобами Повітряних сил України ЗС України знищено 20 ударних дронів-камікадзе «Shahed-136/131»", - йдеться в повідомленні.


 

Теги: #знищення #бпла #shahed

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