Голова Укргазбанку Кравець звільнився за власним бажанням через погіршення стану здоров'я

Голова державного Укргазбанку (Київ) Андрій Кравець 9 лютого написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням через погіршення стану здоров'я, повідомила пресслужба банку в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, виконувачем обов’язків голови правління з 13 лютого призначено заступника голови правління Родіона Морозова.

Як повідомлялося, народний депутат, заступник голови фінкомітету Верховної Ради Ярослав Железняк стверджував про відставку голови правління Укргазбанку Кравця через інформацію про участь банку у виведенні грошей із грального бізнесу.