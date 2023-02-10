Події

19:23 10.02.2023

Голова Укргазбанку Кравець звільнився за власним бажанням через погіршення стану здоров'я

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Голова Укргазбанку Кравець звільнився за власним бажанням через погіршення стану здоров'я

 Голова державного Укргазбанку (Київ) Андрій Кравець 9 лютого написав заяву про звільнення з посади за власним бажанням через погіршення стану здоров'я, повідомила пресслужба банку в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, виконувачем обов’язків голови правління з 13 лютого призначено заступника голови правління Родіона Морозова.

Як повідомлялося, народний депутат, заступник голови фінкомітету Верховної Ради Ярослав Железняк стверджував про відставку голови правління Укргазбанку Кравця через інформацію про участь банку у виведенні грошей із грального бізнесу.

Теги: #укргазбанк #відставка #голова

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