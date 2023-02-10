Мінкультури вносить пропозицію про відмову від імені Чайковського у назві Національної музичної академії

Міністерство культури та інформаційної політики вносить пропозицію про відмову від імені Чайковського у назві Національної музичної академії України, повідомив міністр Олександр Ткаченко.

"МКІП вже неодноразово виступало з позицією щодо необхідності відмови від імені П.І.Чайковського у назві Національна музична академія України. Ми бачимо бажання студентів, тому шукаємо шляхи вирішення ситуації. МКІП, керуючись нормою частини другої статті 5 та частини першої статті 11 закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", вносить пропозицію щодо відмови від імені Чайковського у назві НМАУ", - написав Ткаченко у телеграм-каналі.

Міністр пояснив, що згідно з цією нормою, імена фізичних осіб присвоюють із метою увічнення пам'яті про осіб, які зробили вагомий внесок у боротьбу за незалежність, розвиток Української держави.

"Згідно з дослідженнями музикознавців, діяльність Чайковського не була пов’язана з НМАУ в її історіогенезі, сам композитор ідентифікував себе як "корінна російська людина", - додав міністр.

Ткаченко підсумував, що за результатами розгляду надісланого листа Мінкультури просить музичну академію внести подання для вирішення питання.

Як повідомлялося, у липні Експертна рада Мінкульту рекомендувала відмовитися від імені Чайковського у назві Національної музакадемії.

26 грудня відбулися збори працівників академії, на яких вирішили, що позбавлення назви закладу імені Чайковського потребує додаткового вивчення.