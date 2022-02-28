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22:40 28.02.2022

У назві Театру ім. Лесі Українки слова "російської драми" замінили на "драматичний" - заява керівництва та колективу

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Керівництво і колектив Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки вирішили перейменувати його в Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

"У ці трагічні для усіх нас дні, коли поряд з нами тривають бої, коли гинуть люди, я перебуваю в Києві, в театрі, відповідаю за театр творчо, організаційно і морально. Хто має можливість - теж у театрі. Хтось поїхав евакуаційними поїздами, хтось залишається у бомбосховищах, а хто сильний - бере безпосередню участь у героїчній обороні Києва", - йдеться у зверненні генерального директора - художнього керівника театру Михайла Резніковича.

Він заявив, що в ці тривожні дні не може бути двох різних точок зору щодо офіційного оформлення вже давно назрілого в колективі театру рішення про зміну назви Національного академічного театру російської драми імені Лесі Українки.

Зазначається, що колектив театру підтримав зміну назви театру на Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки.

Пізніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав у Телеграм-каналі: "Давайте разом підтримаємо лайком правильне і довгоочікуване рішення театру ім. Лесі Українки".

"Підставою для офіційної зміни назви закладу в державному реєстрі юридичних осіб є наказ МКІП про внесення відповідних змін до статуту театру. Чекаю такого наказу від керівництва і вже готовий його підписувати", - додав міністр.

Теги: #театр #зміна #назва
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