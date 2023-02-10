"Укроборонпром" розпочав спільне виробництво мін 120 мм спільно з країною-членом НАТО

Держконцерн "Укроборонпром" та одна з країн-членів НАТО почали спільно виробляти міни калібру 120 мм, днями було укладено контракт із Міноборони України на постачання цих засобів ураження.

"120-мм міни виробляються за сучасними технологіями. Виробничі потужності розосереджені, зокрема їх частина розташована в одній з європейських держав", - йдеться в повідомленні "Укроборонпрому" на його сайті.

Згідно з ним, цей боєприпас гарантовано вражає ворожу піхоту в радіусі від 25 до 60 м, а розліт уламків може досягати 250 м. Крім цього, 120-мм міна здатна руйнувати інженерні споруди та легкоброньовану техніку.

Уточнюється, що 120-мм міномет є одним із найбільш поширених в Україні видів артилерійської зброї та здатний вражати цілі на відстані до 7 км, а сучасними боєприпасами – понад 8 км.

"Укроборонпром" нагадав, що раніше вже розпочав за кордоном серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів.

"Якщо 82-мм міна виробляється за вдосконаленою фахівцями підприємств "Укроборонпрому" технологією руками співробітників підприємств концерну, але за межами України, то 120-мм міна є спільним із західними союзниками продуктом-засобом ураження", - йдеться в релізі.