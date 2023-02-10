Об'єкт критичної інфраструктури у Криворізькому районі зруйновано внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе, травмовано людину

У ніч на п'ятницю окупанти завдали удару дронами-камікадзе по об'єкту критичної інфраструктури у Криворізькому районі Дніпропетровської області, травмовано співробітника підприємства, повідомив голова МВА Олександр Вілкул.

"У Криворізькому районі ворог завдав ракетного удару по об'єкту енергетичної інфраструктури. Руйнування дуже серйозні, на місці влучення виникла пожежа. Травмовано 46-річного працівника підприємства. На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи та всі необхідні служби", - написав він у телеграм-каналі.

Вілкул також додав, що більшість ворожих цілей була збита українською ППО.