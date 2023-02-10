Ворог обстріляв об'єкти критичної інфраструктури в Харкові, можливі перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням

Унаслідок нічного обстрілу об'єктів критичної інфраструктури у Харкові можливі перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"О четвертій ранку серія ударів по Харкову. Ворог цілить по об'єктах критичної інфраструктури. Можливі перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням", - написав він у телеграм-каналі в ніч на п'ятницю.

Терехов наголосив, що про жертви та руйнування інформація поки що уточнюється.

"Усі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу", - написав мер.

"Окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі. Зафіксовано близько 10 вибухів", – повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, у деяких районах перебої з електроенергією. На місцях вибухів уже працюють екстрені служби. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється.