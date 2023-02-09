Події

20:26 09.02.2023

Фахівці NASA повернули контроль над супутником для перевірки технологій майбутньої близькомісячної станції США

2 хв читати
Фахівці NASA повернули контроль над супутником для перевірки технологій майбутньої близькомісячної станції США

Фахівці повернули контроль над супутником CAPSTONE, призначеним для перевірки технологій майбутньої американської близькомісячної станції Gateway, повідомило Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

За інформацією управління, "26 січня CAPSTONE припинив приймати команди, що надсилалися з Землі. Апарат залишався справним, продовжував рухатися за курсом, доки існувала проблема, і надсилав телеметричні дані на Землю".

"6 лютого автоматичний таймер втрати контролю перезавантажив CAPSTONE, тим самим усунув проблему та відновив двосторонній зв'язок між CAPSTONE та Землею", - йдеться у повідомленні на сайті космічного відомства.

Запуск супутника CAPSTONE (експеримент з експлуатації та навігації близькомісячної автономної системи позиціонування) масою 25 кг здійснила зі стартового комплексу компанія Rocket Lab на півострові Махія у Новій Зеландії 28 червня минулого року ракетою-носієм Electron.

Протягом чотирьох із половиною місяців фахівці відстежували траєкторію польоту CAPSTONE до Місяця, здійснюючи планові ввімкнення двигунів апарата для його коригування. У листопаді апарат було виведено на намічену майже прямолінійну близькомісячну гало-орбіту.

З моменту виведення на орбіту апарат здійснив 12 витків навколо природного супутника Землі.

Головне завдання апарата - перевірити можливість розміщення на такій орбіті американської місячної станції Gateway. У рамках шестимісячної місії буде перевірено роботу двигунів на можливість обслуговування пілотованих космічних кораблів і станції на близькомісячній орбіті.

Будівництво станції Gateway на близькомісячній орбіті планується розпочати не раніше ніж у листопаді 2024 року. За даними NASA, станція складатиметься з модулів різних космічних агентств (зокрема Європейського космічного агентства та Японського агентства аерокосмічних досліджень), а також комерційних аерокосмічних компаній.

Основне завдання Gateway - підтримка місій програми Artemis ("Артеміда") щодо повернення людей на Місяць більше ніж через 50 років. Також станція виконуватиме роль орбітальної лабораторії для вивчення Місяця та перевалювального пункту для польотів на його поверхню.

Теги: #сша #контроль #nasa #супутник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:46 09.02.2023
Збірна США вирішила бойкотувати ЧС з боксу через участь росіян під прапором РФ

Збірна США вирішила бойкотувати ЧС з боксу через участь росіян під прапором РФ

16:42 08.02.2023
КНР висловила протест у зв'язку зі збиттям США "безпілотного метеорологічного зонда"

КНР висловила протест у зв'язку зі збиттям США "безпілотного метеорологічного зонда"

07:41 08.02.2023
Польща та США розпочинають переговори про придбання Himars та інших боєприпасів

Польща та США розпочинають переговори про придбання Himars та інших боєприпасів

06:58 08.02.2023
Байден назвав війну Росії проти України однією з причин глобальної світової інфляції

Байден назвав війну Росії проти України однією з причин глобальної світової інфляції

06:32 08.02.2023
Байден пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки потрібно

Байден пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки потрібно

01:14 08.02.2023
Кулеба і Блінкен поговорили про нову військову допомогу Україні у зв'язку з роковинами повномасштабного вторгнення, що наближаються, а також про нові санкції проти РФ

Кулеба і Блінкен поговорили про нову військову допомогу Україні у зв'язку з роковинами повномасштабного вторгнення, що наближаються, а також про нові санкції проти РФ

07:44 07.02.2023
США отримають вигоду за підсумками спостережень за польотом аеростату КНР над своєю територією

США отримають вигоду за підсумками спостережень за польотом аеростату КНР над своєю територією

07:27 07.02.2023
Байден розпорядився допомогти Туреччині, що постраждала від землетрусу

Байден розпорядився допомогти Туреччині, що постраждала від землетрусу

07:18 07.02.2023
Байден може відвідати Польщу наприкінці лютого

Байден може відвідати Польщу наприкінці лютого

19:44 06.02.2023
Генпрокурор: Триває робота над процесом передання Україні конфіскованих коштів олігарха Малофєєва

Генпрокурор: Триває робота над процесом передання Україні конфіскованих коштів олігарха Малофєєва

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва зросла до 4 людей

Кількість загиблих унаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва зросла до 3 осіб

Двоє людей загинуло внаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва, чотирьох вдалося врятувати з-під завалів, пошукова операція триває

За підсумками внутрішніх аудитів Міноборони у 2022 році до відповідальності притягнули понад 600 чиновників – Резніков

Кличко: Внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Києві сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м, пошукові роботи на місці тривають

ОСТАННЄ

Кількість загиблих унаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва зросла до 4 людей

"Укрнафта" планує відкрити близько 100 нових магазинів на своїх АЗК у 2023 році

"Укргідроенерго" спростувало інформацію про можливі підтоплення територій Вінниччини

Кількість загиблих унаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва зросла до 3 осіб

РФ зосередилася на веденні наступальних дій на кількох напрямках у Донецькій і Луганській областях

Сили оборони України за добу завдали 13 авіаударів по районах зосередження російських окупантів та двох авіаударів по позиціях російських ЗРК

Окупанти облаштували мобільний крематорій у Токмаку для приховування кількості загиблих росіян

Кличко: Аудиторський звіт за результатами перевірки діяльності департаменту інформаційних технологій КМДА направлено до правоохоронних органів

Двоє людей загинуло внаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва, чотирьох вдалося врятувати з-під завалів, пошукова операція триває

Причини вибуху в Дарницькому районі Києва встановлюють, відкрито справу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА