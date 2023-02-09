Фахівці NASA повернули контроль над супутником для перевірки технологій майбутньої близькомісячної станції США

Фахівці повернули контроль над супутником CAPSTONE, призначеним для перевірки технологій майбутньої американської близькомісячної станції Gateway, повідомило Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

За інформацією управління, "26 січня CAPSTONE припинив приймати команди, що надсилалися з Землі. Апарат залишався справним, продовжував рухатися за курсом, доки існувала проблема, і надсилав телеметричні дані на Землю".

"6 лютого автоматичний таймер втрати контролю перезавантажив CAPSTONE, тим самим усунув проблему та відновив двосторонній зв'язок між CAPSTONE та Землею", - йдеться у повідомленні на сайті космічного відомства.

Запуск супутника CAPSTONE (експеримент з експлуатації та навігації близькомісячної автономної системи позиціонування) масою 25 кг здійснила зі стартового комплексу компанія Rocket Lab на півострові Махія у Новій Зеландії 28 червня минулого року ракетою-носієм Electron.

Протягом чотирьох із половиною місяців фахівці відстежували траєкторію польоту CAPSTONE до Місяця, здійснюючи планові ввімкнення двигунів апарата для його коригування. У листопаді апарат було виведено на намічену майже прямолінійну близькомісячну гало-орбіту.

З моменту виведення на орбіту апарат здійснив 12 витків навколо природного супутника Землі.

Головне завдання апарата - перевірити можливість розміщення на такій орбіті американської місячної станції Gateway. У рамках шестимісячної місії буде перевірено роботу двигунів на можливість обслуговування пілотованих космічних кораблів і станції на близькомісячній орбіті.

Будівництво станції Gateway на близькомісячній орбіті планується розпочати не раніше ніж у листопаді 2024 року. За даними NASA, станція складатиметься з модулів різних космічних агентств (зокрема Європейського космічного агентства та Японського агентства аерокосмічних досліджень), а також комерційних аерокосмічних компаній.

Основне завдання Gateway - підтримка місій програми Artemis ("Артеміда") щодо повернення людей на Місяць більше ніж через 50 років. Також станція виконуватиме роль орбітальної лабораторії для вивчення Місяця та перевалювального пункту для польотів на його поверхню.