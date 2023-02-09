Події

19:55 09.02.2023

Кількість загиблих унаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва зросла до 4 людей

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Кількість загиблих унаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва зросла до 4 людей

Кількість загиблих унаслідок вибуху газового балона на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва зросла до чотирьох людей, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Унаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі чотири людини загинули", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу мер столиці Віталій Кличко написав у телеграм-каналі: "Четверо загиблих (усі чоловіки) та п'ятеро постраждалих (дві жінки та троє чоловіків) унаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі. Рятувальники продовжують працювати на місці".

Пізніше начальник КДВА Сергій Попков повідомив, що на місці вибуху триває робота важкої техніки з розбирання завалів.

 

 

Теги: #вибух #київ #постраждалі

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