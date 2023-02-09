Кількість загиблих унаслідок вибуху в Дарницькому районі Києва зросла до 3 осіб

Кількість загиблих унаслідок вибуху газового балона на території колишнього заводу в Дарницькому районі Києва зросла до трьох осіб, п'ятьох постраждалих госпіталізували, повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

"Унаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі три людини загинули. П'ятьох ушпиталили. Одна людина від госпіталізації відмовилася. Усі мають ушкодження різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що зараз під завалами залишається ще одна людина.

"Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється", - підсумували в адміністрації.