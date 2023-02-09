Єврорада ухвалить рішення щодо подальших кроків України на шляху до членства після літа – Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель зазначає, що Європейська рада ухвалить рішення щодо подальших кроків України на шляху до членства в Європейському Союзі після літа, ґрунтуючись на доповіді Європейської Комісії.

"Рада ухвалить рішення (щодо подальших кроків) після літа, після того, як буде доповідь Європейської Комісії. Моя відповідальність полягатиме в тому, щоб гарантувати, що Рада виконає свою частину відповідальності, й на основі доповіді Комісії ми вирішуватимемо, що буде далі в цьому процесі інтеграції України в ЄС", - сказав Мішель у четвер у Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після завершення участі в надзвичайному саміті Європейської ради президента України Володимира Зеленського.

У свою чергу президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що процес вступу як такий не має часових рамок, а базується на досягненнях країни-кандидата.

"Важливо зрозуміти, що немає тимчасових рамок, це процес, базований на досягненнях, і це від країни-кандидата залежить, як далеко і як швидко вона досягне поставленої мети. Буде усна доповідь (Єврокомісії) навесні, але головна мета - показати прогрес і список прогресу реформ у доповіді восени. Це наша спільна (з Україною) мета", - пояснила президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн особливо наголосила, що багато вже було зроблено. "Те, як Україна просувається на європейському шляху, дуже вражає. Вступ - це процес, який ґрунтується на заслугах. І ваші досягнення показують, що ви здатні досягти результату швидко та якісно", - додала президент Єврокомісії.

Вона також висловила переконання, що ЄС та Україна – "одна родина".

"У нас – спільне бачення, і члени родини допомагають один одному. Ви можете розраховувати на нас – ми продовжуватимемо надавати повну підтримку – зараз, щоб підтримати українців у цій жорстокій війні, і на майбутнє. Ми підтримуємо Україну, щоб вона виграла цю війну. Ми повністю підтримуємо вашу мирну формулу, Володимире. Ми будемо важко працювати, щоб гарантувати якнайбільшу глобальну для неї підтримку", - сказала фон дер Ляйєн.