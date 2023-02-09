Україна розширюватиме співпрацю у військово-морській сфері зі США та Великою Британією

Командувач ВМС ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа у Великій Британії провів низку важливих зустрічей із колегами з військових відомств США та Великої Британії, під час яких сторони обговорили питання поглиблення співпраці у військово-морській сфері, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Під час візиту командувач зустрівся з делегацією Королівського флоту на чолі з першим морським лордом адміралом Сером Беном Кі та командувачем флоту віцеадміралом Енді Бернсом, повідомляється на офіційній сторінці Генштабу у фейсбуці у четвер.

Командувач також зустрівся з високою делегацією США на чолі з надзвичайним та повноважним послом США у Великій Британії Джейн Гартлі та командувачем 6 флоту США віцеадміралом Томасом Іші, інформує Генштаб.

"Стратегічні партнери України приділили значну увагу питанням допомоги Україні в протистоянні збройній агресії РФ та розширенню напрямів військового співробітництва між флотами країн", - наголошується у повідомленні.

Представники Королівства Великої Британії та Сполучених Штатів Америки рішуче засудили незаконні дії країни-терориста та запевнили у своїй постійній підтримці українських захисників та всього українського народу.

"Окремо сторони розглянули питання надання військово-технічної допомоги та посилення підготовки особового складу Військово-Морських сил ЗС України за участі іноземних інструкторів", - ідеться у повідомленні.

Під час візиту до Великої Британії командувач також зустрівся з нещодавно призначеним командувачем Морського командування НАТО віцеадміралом Майком Атлі. Сторони обговорили перспективні форми співпраці та розвитку можливостей ВМС ЗС України для максимально ефективного протистояння діям РФ.

Як наголошує Генштаб, "наші партнери висловили слова шани та поваги до українських захисників за їх хоробрість, відвагу і самовідданість проявлені під час війни з противником, якого у світі вважали одним із найсильніших до широкомасштабного вторгнення в Україну".

Віцеадмірал Олексій Неїжпапа подякував американським та британським колегам за потужну підтримку Збройних сил та країни загалом і запевнив, що взаємна довіра та спільне бачення у посиленні української армії є ні що інше як захист не лише України, а й усього демократичного світу.