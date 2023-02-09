Події

09:15 09.02.2023

Кількість жертв землетрусу в Туреччині наблизилася до 13 тис., у Сирії - майже 3 тис. загиблих

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Кількість жертв землетрусу в Туреччині наблизилася до 13 тис., у Сирії - майже 3 тис. загиблих

Кількість жертв потужного землетрусу в Туреччині досягла 12 тис. 873, повідомляє в четвер агентство "Анадолу" з посиланням на Управління із запобігання та ліквідації НС (AFAD).

Кількість постраждалих також збільшилась до 62 тис. 937.

Раніше повідомлялося про 12 тис. 391 загиблого та 62 тис. 914 постраждалих.

Понад 113,2 тис. рятувальників виконують операції у районах, що постраждали від землетрусу.

CNN повідомляло про 2 тис. 992 загиблих внаслідок землетрусу в Сирії, у такий спосіб загальна кількість загиблих перевищила 15,8 тис.

У ніч на 6 лютого потужний землетрус та ехо-поштовхи, що послідували за ним, призвели до загибелі людей і значної шкоди в декількох провінціях Туреччини, а також на території сусідньої Сирії.

Теги: #туреччина #землетрус

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