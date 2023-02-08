У Києві демонтували пам'ятник Чкалову

У Києві демонтували пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна" станом на 16:30, пам'ятник льотчику Валерію Чкалову на вул. Олеся Гончара в Києві демонтували.

Постамент, на якому стояв пам'ятник, залишився на місці.

Раніше в середу в Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що визнали такими, що не підлягають занесенню до державного реєстру нерухомих пам'яток України, пам'ятники радянському генералу Миколі Ватутіну та радянському льотчику Чкалову в Києві.