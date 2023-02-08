Події

00:45 08.02.2023

Окупанти обстріляли центр Харкова, виникла пожежа

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Попадання ворожих ракет зафіксовано у центральній частині Харкова, повідомив голова ОВА Олег Синегубов.

"Попередньо С-300 від 6 до 10 ракет. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється", - написав Синегубов у своєму телеграм-канал.

У свою чергу міський голова Ігор Терехов повідомив про 6 влучення ракет, зокрема по промисловому об'єкту в Київському районі.

"Шість "прильотів" по Харкову. Поки що є підтвердження про удари по промисловому об'єкту в Київському районі міста. Також є інформація про пожежу на місці одного з прильотів", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #україна #харків #обстріл

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