Окупанти обстріляли центр Харкова, виникла пожежа

Попадання ворожих ракет зафіксовано у центральній частині Харкова, повідомив голова ОВА Олег Синегубов.

"Попередньо С-300 від 6 до 10 ракет. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється", - написав Синегубов у своєму телеграм-канал.

У свою чергу міський голова Ігор Терехов повідомив про 6 влучення ракет, зокрема по промисловому об'єкту в Київському районі.

"Шість "прильотів" по Харкову. Поки що є підтвердження про удари по промисловому об'єкту в Київському районі міста. Також є інформація про пожежу на місці одного з прильотів", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.