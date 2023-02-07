Українці в результаті землетрусу в Туреччині не постраждали

Українці внаслідок землетрусу в Туреччині не постраждали, повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Громадяни України – живі! За перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими в турецькому місті Хатай, було врятовано з-під руїн будинку", - написав він у фейсбуці у вівторок увечері.

Боднар зазначив, що всі деталі згодом.

Як повідомлялося, в ніч на понеділок потужний землетрус і ехо-поштовхи, що послідували за ним, призвели до загибелі людей і значної шкоди в кількох провінціях Туреччини, а також на території сусідньої Сирії.