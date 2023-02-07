Німеччина схвалила постачання до України 187 танків Leopard 1 - ЗМІ

Уряд Німеччини затвердив постачання основних бойових танків Leopard 1 до України. Загалом дано дозвіл на експорт 88 танків від групи Rheinmetall та 99 танків від Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, повідомляє Business Insider.

Зазначається, що офіційні цифри буде оприлюднено у вівторок.

Водночас, повідомляють джерела видання в уряді Німеччини, фінансування ремонту танків наразі не забезпечено. Це має бути остаточно з'ясовано лише у найближчі декілька тижнів.

Окрім того, очікується, що перші танки буде доставлено не раніше середини цього року. Точна їх кількість поки що не встановлена, кажуть інсайдери, це теж залежить від фінансування. Також неясно, чи будуть всі 187 Leopard 1 зрештою боєздатними, чи багато танків доведеться використовувати як склади запасних частин.

Крім того, у приватних розмовах усередині уряду також зазначається, що військово-стратегічне значення доставки танків полягає не так у самих машинах, а у зміні боєприпасів, що використовуються. У танках Leopard використовується стандарт НАТО калібру 105 мм, що означає набагато краще постачання боєприпасів Україні, оскільки вона не може сама виробляти боєприпаси для своїх старих радянських танків. У довгостроковій перспективі це може підвищити стійкість української армії.

Джерело: https://www.businessinsider.de/politik/deutschland/ukraine-bundesregierung-genehmigt-ausfuhr-von-leopard-1-panzern/