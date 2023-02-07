Про зниклих унаслідок землетрусу в Туреччині українців можна повідомляти на гарячі лінії Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти - Мінреінтеграції

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій інформує, що про зниклих унаслідок землетрусу в Туреччині українців можна повідомляти на гарячі лінії Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти.

"Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко веде консультації з МЗС та ДСНС України щодо надання допомоги Туреччині у проведенні пошукових робіт, спрямованих на розшук постраждалих як, можливо, українців, так і місцевих жителів", - йдеться в повідомленні міністерства.

Наголошується, що встановлення місця перебування громадян України, які зникли безвісти внаслідок природних катаклізмів, є компетенцією уповноваженого в будь-якій країні світу.

Офіс уповноваженого оголошує збір інформації про співвітчизників, які перебували на території Туреччини станом на 6-7 лютого 2023 року.

"З учорашнього дня продовжує надходити інформація про те, що з кимось із українських громадян на території Туреччини перервався зв'язок. Уповноважений закликає всіх, кому відома інформація про таких громадян, надати її Офісу якнайшвидше - це допоможе встановити місцезнаходження вказаних людей в цей час", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, усю відому інформацію про українців, які перебувають у Туреччині, у відомстві просять повідомляти на гарячі лінії уповноваженого: для дзвінків з України за телефоном: 0-800-339-247, з-за кордону за телефоном: 095-896-04 -21.