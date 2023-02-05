Польоти російської авіації в Білорусі під приводом навчань триватимуть, заявили в Мінську

Злагодження регіонального угруповання військ РФ та Білорусі буде продовжено, заявляють у Мінську.

Міноборони Білорусі заявило про продовження злагодження регіонального угруповання військ (сил) Білорусі та Росії.

"Те, що ми зараз навчання закінчили... Ви зараз питаєте, чи залишається угруповання військ чи ні. Виходячи з тієї військово-політичної ситуації, яка зараз має критичний характер, у нас створено регіональне угруповання військ і сил. Цього року посилено авіаційний компонент, складова цього угруповання, та ЛТН (льотно-тактичні навчання – ІФ-У), які ми проводили, - це один із елементів злагодження наших екіпажів та російських. Наразі це злагодження буде продовжено на нашій території, щоб гарантувати безпеку нашої країни та Союзної держави", - заявив командувач Військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони Збройних сил Білорусі Андрій Лук'янович в ефірі держтелеканалу СТВ у неділю.

"Для нашого виду військ Військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони основне завдання - бойове чергування з протиповітряної оборони. Поки ми з вами спілкуємося, близько 1 000 осіб перебуває на бойовому чергуванні. Це стосується всіх видів Збройних сил. Ми захищаємо наш повітряний простір", - заявив білоруський військовий.

За його словами, ключове питання - система ППО. "У нас створена ціла система: це авіація, зенітно-ракетні та радіотехнічні війська. Також є ще й підсистеми, такі як пункти візуального спостереження, розташовані по всій території Республіки Білорусь, та сили й засоби радіоелектронної боротьби".

"Ми тісно взаємодіємо, ще є сили й засоби інших відомств і міністерств. Це прикордонні війська, внутрішні війська та Збройні Сили. Тобто створена ціла система. Звичайно, ми відстежуємо всі тенденції, новинки, які з'являються, зокрема, у наших західних колег, партнерів, і у нас є сили й засоби, які здатні захистити наш повітряний простір. Тому я як командувач оцінюю, що система ППО боєздатна та готова до виконання завдань із призначення", - додав Лук'янович.