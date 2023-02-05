Кількість постраждалих унаслідок ранкових ракетних ударів по Харкову збільшилася до чотирьох - голова ОВА

Станом на 10:20 відомо про чотирьох постраждалих унаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами в неділю вранці по центру Харкова, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, кількість постраждалих зросла до 4 осіб. Ще один поранений - охоронець вишу, куди був здійснений другий ракетний удар. Чоловік отримав забійні рани, допомогу надали на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося раніше, вранці в неділю окупанти завдали двох ракетних ударів по центру Харкова, імовірно С-300. Одна з ракет влучила в житловий будинок, виникла пожежа. Постраждали 3 людини (жінка і двоє чоловіків), двом з них допомога була надана на місці.