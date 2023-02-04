Події

20:49 04.02.2023

Із Канади вилетів літак із першим танком Leopard 2

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Із Канади вилетів літак із першим танком Leopard 2

Із Канади вилетів літак із першим танком Leopard 2, із тих, які країна надала для України.

"Сьогодні з Галіфакса вилетів літак Військово-повітряних сил Канади з першим основним бойовим танком Leopard 2, який Канада відправляє в Україну", - написала у мікроблозі Твіттер глава Міноборони Канади Аніта Ананд.

Вона зазначила, що Канада підтримує народ України, ми продовжуватимемо постачати Збройні сили України технікою, необхідною для перемоги.

Раніше повідомлялося, що Оттава поставить Україні чотири танки Leopard 2.

 

 

 

Теги: #канада #танки

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