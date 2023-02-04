Події

07:10 04.02.2023

Пентагон зафіксував китайський аеростат над Латинською Америкою

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Пентагон зафіксував китайський аеростат над Латинською Америкою

США виявили, що ще один китайський аеростат, який кваліфікується у Сполучених Штатах як розвідувальний, наразі знаходиться над територією Латинської Америки, повідомив телеканал Fox News.

"Ми бачимо повідомлення про повітряну кулю, що пролітає над Латинською Америкою. Тепер ми вважаємо, що це ще один китайський аеростат спостереження", - заявив телеканалу офіційний представник Пентагону генерал Пет Райдер.

Як повідомлялося напередодні, Міноборони США над територією США було виявлено об'єкт, "призначений для збору розвідданих, який, найімовірніше, був запущений Китайською Народною Республікою". Було зафіксовано його проліт над американськими режимними об'єктами.

Це повідомлення вилилося у дипломатичний скандал між США та Китаєм. Держсекретар США Ентоні Блінкен відклав запланований на 5-6 лютого візит у Китай.

У Пекіні визнали належність аеростата Китаю і заявили, що він є "цивільним повітряним судном", яке збилося з курсу. У МЗС КНР зазначили, що це повітряне судно використовується в наукових цілях, головним чином метеорологічних, і висловили жаль у тому, що воно "відхилилося у бік Сполучених Штатів через форс-мажорні обставини".

"Китай продовжить підтримувати зв'язок з американською стороною і належним чином відреагує на цю несподівану ситуацію, спричинену форс-мажорними обставинами", - йдеться у заяві китайського зовнішньополітичного відомства.

 

 

Теги: #сша #китай #латинська_америка #аеростат

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